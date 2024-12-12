Обвиняемому в подрыве автомобиля ресторатора в Москве продлили арест

Черемушкинский суд Москвы постановил продлить срок ареста в отношении обвиняемого в подрыве машины бизнесмена на юго-западе столицы. Фигурант дела вину не признал. Расследование ведется по статье покушении на убийство двух или более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Слободяник

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Виталий Слободяник

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Ходатайство следствия о продлении в отношении Слободяника Виталия Васильевича меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворено»,— сообщили ТАСС в суде.

По данным следствия, вечером 14 октября на Профсоюзной улице Москвы Виталий Слободяник положил взрывное устройство на капот машины Виктора Мишачева и накрыл его пакетом. Взрыв произошел утром следующего дня, когда бизнесмен подошел к автомобилю вместе с 6-летним сыном. В результате пострадали три человека — господин Мишачев, его ребенок и случайно оказавшийся рядом сосед.

К вечеру того же дня Виталия Слободяника, 50-летнего гражданина Белоруссии, задержали в его квартире, где обнаружили схрон с оружием. На него имеется разрешение, утверждал адвокат. Мотивом покушения обвинение считает «внезапно возникшую неприязнь» из-за бизнеса партнеров. Они были соучредителями 12 компаний (две из которых ликвидированы), а в трех — ООО «Меркурий», ООО «Капитан» и ООО «Шейкер групп» — у бизнесменов равные доли в 25%. Черемушкинский суд Москвы арестовал господина Слободяника до 15 декабря.

Подробнее — в материале «Ъ» «Деловой конфликт потянул на 30 г тротила».