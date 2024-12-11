Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме

Ограничения на полеты в аэропорту Сочи, которые были введены в 19:32 по мск, сняты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

«Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов»,— говорится в сообщении.

В Telegram-канале аэропорта уточняется, что в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 11 рейсов. Кроме того, задерживаются вылеты рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Тюмень, Самарканд.

Наталья Решетняк