Расходы Ярославля на обслуживание долга планируют увеличить в 97 раз

Расходы Ярославля на обслуживание муниципального долга вырастут с 6 млн руб. в 2024 году до 585 млн руб. в 2027-м или в 97 раз. Об этом сообщил председатель Контрольно-счетной палаты города Владимир Бондарь на заседании постоянной комиссии по бюджету муниципалитета. Комиссия рассматривала проект бюджета на 2025 и плановый период 2026-2027 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Согласно проекту бюджета, объем долга города на 1 января следующего года составит 6,8 млрд руб. Сейчас муниципальный долг состоит исключительно из бюджетных кредитов под 0,1%. Однако в следующем году планируется привлечение коммерческого кредита в размере 1,5 млрд руб. Деньги направят на погашение бюджетных кредитов, взятых в 2021-2022 годах на замещение коммерческих заимствований.

«Начиная с 2025 года планируется привлечение кредитов коммерческих банков, и там процент намного выше. Это существенно скажется на росте расходов на обслуживание муниципального долга, с планируемых 6 млн в 2024 году до 585 млн в 2027 году, то есть в 97 раз, что ляжет дополнительными расходами на бюджет»,— сказал господин Бондарь.

В проекте закона указывается, что на обслуживание муниципального долга в следующем году запланировано 45 млн руб., в 2026 — 310 млн руб., в 2027 — 585 млн руб.

Алла Чижова