Аварийные службы Краснодара переведены на усиленный режим работы из-за дождя

В Краснодаре из-за дождя специалисты службы спасения и аварийные бригады переведены в усиленный режим работы. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Сотрудники дежурно-диспетчерской службы проводят круглосуточный мониторинг ситуации на улицах Краснодара. При необходимости к местам подтоплений направят водооткачивающую технику.

«Напоминаем, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по единому номеру вызова экстренных служб — 112»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина