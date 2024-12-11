Аварийные службы Краснодара переведены на усиленный режим работы из-за дождя
В Краснодаре из-за дождя специалисты службы спасения и аварийные бригады переведены в усиленный режим работы. Об этом сообщает ЕДДС города.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
Сотрудники дежурно-диспетчерской службы проводят круглосуточный мониторинг ситуации на улицах Краснодара. При необходимости к местам подтоплений направят водооткачивающую технику.
«Напоминаем, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по единому номеру вызова экстренных служб — 112»,— говорится в сообщении.