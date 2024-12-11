Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Аварийные службы Краснодара переведены на усиленный режим работы из-за дождя

В Краснодаре из-за дождя специалисты службы спасения и аварийные бригады переведены в усиленный режим работы. Об этом сообщает ЕДДС города.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Сотрудники дежурно-диспетчерской службы проводят круглосуточный мониторинг ситуации на улицах Краснодара. При необходимости к местам подтоплений направят водооткачивающую технику.

«Напоминаем, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по единому номеру вызова экстренных служб — 112»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...