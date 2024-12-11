МУП «Сочиавтотранс» после приватизации останется в собственности властей

В 2025 году муниципальное унитарное предприятие «Сочиавтотранс» будет приватизировано. Для этого его реорганизуют в акционерное общество под названием «Сочигортранс». Соответствующее распоряжение подписал глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина, Коммерсантъ Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина, Коммерсантъ

Все акции нового предприятия останутся в муниципальной собственности. Балансовая стоимость активов, подлежащих приватизации, составляет 1,9 млрд руб. Номинальная стоимость одной акции нового юридического лица составит 100 руб. Уставный капитал будет разделен на 19,9 млн обыкновенных бездокументарных акций.

Генеральный директор «Сочиавтотранса» Анатолий Мухомор останется на этом посту до первого собрания акционеров нового АО. Совет директоров будет состоять из пяти сотрудников администрации Сочи, включая заместителя мэра Вячеслава Бауэра и и. о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Вячеслава Копылова.

Алина Зорина