Движение по Волжской набережной в Ярославле ограничат 30 декабря

В Ярославле 30 декабря будет запрещено движение транспорта по нижнему ярусу Волжской набережной от ЦНТИ до Речного вокзала, а также на Пятницком съезде. Об этом сообщили в мэрии города.

Движение автотранспорта будет закрыто с 8:30 до 14:00. Ограничения связаны с зимним забегом «Мы верим в чудеса!», который состоится в городе. Массовое мероприятие согласовано администрацией Кировского и Ленинского районов.

Как указано на странице организаторов ВКонтакте, состоятся два забега: взрослый забег на 2025 метров и детский на 500 метров.

Антон Голицын