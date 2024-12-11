На ремонт теплосетей в Адыгейске выделили более 270 млн рублей

Более 270 млн руб. было выделено на ремонт теплосетей в Адыгейске. Об этом рассказал глава республики Мурат Кумпилов во время прямой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

После замены около 15 км трубопровода планируется реконструкция котельных. Глава Адыгеи отметил, что несколько раз лично посещал город и остался доволен результатами проделанной работы.

Сегодня в 19:00 началась прямая линия с главой Адыгеи. Во время нее жители региона задали около тысячи вопросов. Среди них 23,5% были посвящены проблемам, связанным с дорогами, 15% — с благоустройством, 13% — с общественным транспортом, 9,5% — с жилищно-коммунальным хозяйством, 9% — со здравоохранением, а 6% — с энергетикой.

Алина Зорина