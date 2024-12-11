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На приобретение квартир для детей-сирот в Адыгее выделили 400 млн рублей

В 2024 году на покупку квартир для детей-сирот власти Адыгеи направили 400 млн руб. Об этом во время прямой линии заявил глава региона Мурат Кумпилов.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В этом году на выделенные средства в Адыгее приобрели 150 квартир для детей-сирот. Глава республики отметил, что застройщики новых жилых комплексов делали скидки для этой категории граждан.

Прямая линия с губернатором Адыгеи началась сегодня в 19:00. Губернатору поступило около тысячи вопросов от жителей региона. Среди них 23,5% были связаны с дорогами, 15% — с благоустройством, 13% — с общественным транспортом, 9,5% — с жилищно-коммунальным хозяйством, 9% — со здравоохранением, а 6% — с энергетикой.

Алина Зорина

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