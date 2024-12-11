В Майкопе реконструируют городской бассейн

В 2025 году в Майкопе планируют реконструировать городской бассейн. Об этом в ходе прямой линии сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Республики Адыгея Фото: пресс-служба администрации Республики Адыгея

Во время прямой линии несколько жителей Майкопа задали вопрос о реконструкции городского бассейна. Глава республики подтвердил, что работы начнется в 2025 году.

По словам господина Кумпилова, уже разработан проект нового бассейна. Жители и гости Майкопа смогут посещать его бесплатно.

На прямую линию с главой Адыгеи поступило около 1 тыс. вопросов от жителей региона. 23,5% сообщений пришло по теме дорог, 15% — по благоустройству, 13% — касаемо общественного транспорта, 9,5% — ЖКХ, 9% — здравоохранения, 6% — энергетики.

Алина Зорина