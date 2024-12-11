Чапаевское отступление

Бывший лидер по жилому строительству в Перми — холдинг «Сатурн-Р» ищет покупателей на свои последние крупные земельные активы. Площадка 8 га бывшего автодрома в Чапаевском микрорайоне выставлена на продажу за 450 млн руб. На продаже и 4 га в поселке Горном. Владелец «Сатурн-Р» Александр Репин заявил, что решение связано с экономическими причинами и отсутствием соглашения с местными властями по части проекта. Однако при отсутствии покупателя девелопер может вернуться к реализации проекта в будущем. Ранее на этой территории «Сатурн-Р» собирался возвести четырехэтажные дома площадью 45 тыс. кв. м и социальную инфраструктуру. Экс­перты считают, что цена на участок завышена, а найти покупателя в сложившихся экономических условиях будет трудно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

В Орджоникидзевском районе участок бывшего автодрома «Чапаевский» по ул. Соликамской, 286, выставлен на продажу. Как свидетельствует размещенное на сайте «Авито» объявление, стоимость объекта общей площадью 80,1 тыс. кв. м составляет 450 млн руб. Указано, что на земельный участок оформлена и утверждена проектная документация на строительство многоквартирного жилого комплекса площадью 45 тыс. кв. м. «Технические условия согласованы. Разрешение на строительство просрочено», — подчеркнуто в объявлении.

Из выписки Росреестра следует, что минувшим летом у ряда участков автодрома сменился собственник. Владелец участков ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» Александра Репина передало их некоему физлицу. В 2019 году бизнесмен анонсировал возведение на этой территории социального малоэтажного жилья, которое предполагалось продавать для расселения жителей ветхих и аварийных домов по договору с властями.

Как пояснил господин Репин «Ъ-Прикамье», объект до сих пор находится под его контролем, а выставление объекта на продажу связано с экономическими причинами. Учитывая повышение ключевой ставки ЦБ, отмену льготной ипотеки и объемные затраты на необходимую инфраструктуру, включая водоснабжение, тепло- и электросети, в холдинге реализацию проекта сочли преждевременной. Кроме этого, по словам бизнесмена, «Сатурн-Р» получил разрешение на строительство только части домов (5 из 11), а с остальными «возникли сложности с местными властями».

Заявленную стоимость участка предприниматель не считает высокой (40 млн руб. за 1 га). Он не исключает возможности возвращения к реализации задуманного проекта в будущем, если актив все-таки не удастся продать. Аналогичная ситуация, по словам господина Репина, складывается в поселке Горном в Пермском округе, где «Сатурн-Р» владеет 4 га земли, которая также выставлена на продажу.

«Сатурн-Р» был одним из крупнейших застройщиков региона, но из-за проблем с возведением IV очереди ЖК «Арсенал» в центре Перми компания прекратила строительный бизнес.

Планы жилой застройки на территории «Пермавтоучкомбината» появились у компании «Сатурн-Р» еще в 2014 году. Тогда организация обратилась в городскую комиссию по землепользованию и застройке, чтобы установить на участке по ул. Соликамской, 286, зону многоэтажной жилой застройки Ж-1, однако заявителю отказали, рекомендовав подать заявку на изменение генплана. На участке бывшего автодрома «Сатурн-Р» собирался возвести жилье, детский сад и школу, подвести к нему дороги. В январе 2017 года Александр Репин выкупил 100% ООО «Пермавтоучкомбинат» и оформил его землю на «СМУ №3 Сатурн-Р». В 2021-м «Сатурн-Р» обратился в городской департамент градостроительства и архитектуры (ДГА) с заявлением о выдаче градплана на соответствующие земельные участки.

Участники строительного рынка находят заявленную стоимость участка несколько завышенной. По словам гендиректора «Пермглавснаба» Владимира Занина, вероятнее всего, с поиском покупателя возникнут сложности, поскольку на данный момент «приобретение земельного участка с возникшими ранее сложностями в согласовании параметров строительства выглядит нецелесообразным». «Это не настолько перспективный актив с инфраструктурной точки зрения, чтобы за него боролись девелоперы»,— уверен господин Занин.

Руководитель АН «Рес­пект» Алексей Ананьев считает, что освоить территорию бывшего автодрома под малоэтажную застройку в существующих экономических условиях весьма проблематично. Вместе с этим, по словам эксперта, для обеспечения спроса на малоэтажные дома необходимо возводить их в местах с комфортными условиями проживания. «При строительстве такого жилого комплекса потребуются большие вложения в коммунальные сети и дорожную доступность. Вероятно, реализация проекта может растянуться на семь-десять лет»,— полагает эксперт.

Господин Ананьев отметил также, что завышенная стоимость объекта может быть связана «с отсутствием реального желания продать землю». «Возможно, продавец актива рассчитывает на привлечение стороннего инвестора из другого региона для реализации проекта»,— добавил гендиректор АН «Респект».

Анастасия Леонтьева