Между Новороссийском и Кенией открыли морские контейнерные перевозки

Транспортная группа Fesco запустила новый морской контейнерный сервис между Новороссийском и портом Момбаса в Кении. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба транспортной группы Fesco Фото: пресс-служба транспортной группы Fesco

Перевозка российских экспортных грузов будет осуществляться через порт Мундра в Индии, который обслуживает линия FIL-W. Из Мундры контейнеры с товарами будут доставляться в Момбасу на фидерных судах партнеров Fesco. Импортные грузы из Кении отправятся в Россию через порт Джебель-Али (ОАЭ), куда заходят суда линии FIL-W, после чего они следуют в Новороссийск.

Общее время транзита между Кенией и Новороссийском составляет около 43 дней. Основу экспортного грузопотока составляют строительные материалы, удобрения, металлы, полимеры, продукция деревообработки, бумага и целлюлоза. В импортном направлении преобладают чай, кофе, орехи и сельскохозяйственная продукция.

Первая партия контейнеров с кенийским чаем уже загружается в Момбасе для отправки в Новороссийск.

Алина Зорина