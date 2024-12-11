Запас товаров в магазинах Кубани в период Нового года рассчитан на 1,5 месяца

В Краснодарском крае в преддверии Нового года запас продовольствия в магазинах рассчитан на 1,5 месяца. Об этом сообщает пресс-служба департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Вице-губернатор Александр Руппель отметил, что в период Нового года Краснодарский край ожидает не менее 500 тыс. туристов и еще несколько сотен тысяч экскурсантов. Это повысит нагрузку на объекты потребительской сферы.

Глава департамента потребительской сферы Роман Куринный сообщил, что запас продукции в розничных магазинах рассчитан на 1,5 месяца, а на оптовых складах — на два. Дефицита продуктов питания нет, поставки осуществляются ежедневно. В случае резкого роста цен ведомство реагирует и выясняет причины. Особое внимание уделяется ярмаркам и рынкам, в декабре в регионе работают 850 таких объектов.

Для обеспечения порядка на новогоднем рынке проводятся аукционы на места под нестационарные объекты торговли. В 22 муниципальных образованиях уже завершились работы по организации. Там откроются 95 точек и 61 ярмарка по продаже хвойных изделий и 238 объектов по реализации пиротехники.

Александр Руппель поручил оставшимся муниципалитетам завершить подготовку в течение недели, а департаменту потребительской сферы усилить контроль за соблюдением правил торговли. Роман Куринный напомнил о правилах продажи пиротехники и рекомендовал не расширять сеть таких объектов.

Алина Зорина