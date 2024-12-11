AP: Байден утвердил подходы к России и Китаю в меморандуме для команды Трампа

Президент США Джо Байден утвердил новый меморандум по национальной безопасности, который должен стать «дорожной картой» для будущей администрации Дональда Трампа в вопросах противостояния сотрудничеству России, Китая, Ирана и Северной Кореи, пишет Associated Press. Источники агентства в Белом доме сообщили, что документ не будет опубликован «из-за чувствительного характера некоторых выводов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Как пишет AP, администрация Джо Байден начала разрабатывать меморандум летом 2024 года. Предполагается, что этот документ поможет команде следующего президента «с первого дня выстроить свой подход к ужесточению отношений с основными противниками и конкурентами США». Меморандум включает в себя четыре общие рекомендации:

улучшение межведомственного сотрудничества американского правительства;

ускорение обмена информацией с союзниками о действиях противников США;

калибровка использования санкций и других экономических инструментов;

усиление подготовки к укправлению одновременными кризисами с участием противников;

Джо Байден и Дональд Трамп имеют различный подход по многим вопросам, однако источники в уходящей и будущей администрации США заверили, что «стремились координировать свои действия по вопросам национальной безопасности в переходный период». Один из собеседников AP подчеркнул, что не пытается «загнать Трампа в рамки или склонить к тому или иному варианту».

Лусине Баласян