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Коммерсантъ FM
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AP: Байден утвердил подходы к России и Китаю в меморандуме для команды Трампа

Президент США Джо Байден утвердил новый меморандум по национальной безопасности, который должен стать «дорожной картой» для будущей администрации Дональда Трампа в вопросах противостояния сотрудничеству России, Китая, Ирана и Северной Кореи, пишет Associated Press. Источники агентства в Белом доме сообщили, что документ не будет опубликован «из-за чувствительного характера некоторых выводов».

Джо Байден

Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Как пишет AP, администрация Джо Байден начала разрабатывать меморандум летом 2024 года. Предполагается, что этот документ поможет команде следующего президента «с первого дня выстроить свой подход к ужесточению отношений с основными противниками и конкурентами США». Меморандум включает в себя четыре общие рекомендации:

  • улучшение межведомственного сотрудничества американского правительства;
  • ускорение обмена информацией с союзниками о действиях противников США;
  • калибровка использования санкций и других экономических инструментов;
  • усиление подготовки к укправлению одновременными кризисами с участием противников;

Джо Байден и Дональд Трамп имеют различный подход по многим вопросам, однако источники в уходящей и будущей администрации США заверили, что «стремились координировать свои действия по вопросам национальной безопасности в переходный период». Один из собеседников AP подчеркнул, что не пытается «загнать Трампа в рамки или склонить к тому или иному варианту».

Лусине Баласян

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