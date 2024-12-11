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В Краснодаре спрос на аренду жилья вырос на 10%

В Краснодаре спрос на аренду жилья увеличился на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба «Авито Недвижимость».

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Стоимость аренды квартир в столице Кубани осталась прежней — на уровне 30 тыс. руб. в месяц. Предложение, как и спрос, выросло на 10%.

В Сочи за год предложение, по данным платформы, сократилось на 2%. Стоимость аренды жилья на курорте снизилась на 5%, до 38 тыс. руб.

В среднем по России за месяц число объявлений об аренде квартир увеличилось на 5%. Стоимость аренды составляет 33 тыс. руб. в месяц, что на 6% меньше, чем в октябре 2024 года.

Татьяна Ручкина

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