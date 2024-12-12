«Щелкунчик» на льду, премьера спектакля «Картотека» и панк-сказка «Король и Шут»

На предстоящей неделе в «Татнефть-арене» представят ледовое шоу «Щелкунчик» и панк-сказку «Король и Шут» с сопровождением симфонического оркестра. На сцене Big Twin Arena выступит Нейромонах Феофан с концертной программой к 15-летию своего музыкального проекта. На театральной площадке MON пройдут премьерные показы спектакля «Картотека» по пьесе польского драматурга. В кинотеатрах предлагают к просмотру семейное фэнтези «Баба Яга спасает Новый год» и мелодраму «Мой сосед — монстр». Подробности — в афише «Ъ».

Где послушать музыку

13 декабря в ГБКЗ имени Сайдашева состоится концертная программа «Метель с музыкальными», посвященная 225-летию поэта Александра Пушкина. За музыкальное сопровождение спектакля «Метель» будет отвечать оркестр La Primavera. Начало в 18:30, билеты от 800 руб. (6+)

13 декабря в 19:00 в детском центре «Экият» оркестр CGM Orchestra представит программу с хитами группы BTS для фортепиано и струнных. На концерте прозвучат песни группы BTS — настоящего феномена корейской поп-музыки. Стоимость билетов — от 1000 руб. (12+)

15 декабря в ГБКЗ им. Сайдашева оркестр CAGMO исполнит концертную программу по мотивам самого знаменитого голливудского композитора. Концертная программа «Саундтреки Ханса Циммера при свечах» объединяет в себе захватывающие мелодии из популярных анимационных фильмов и культовых кинокартин, таких как: «Интерстеллар», «Дюна», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Кунг-фу Панда», «Начало» и другие. Начало в 18:00, стоимость билетов — от 2100 руб. (6+)

15 декабря в Big Twin Arena выступит Нейромонах Феофан с концертной программой к 15-летию самобытного музыкального проекта. Гостей ждет не только сет-лист из самых популярных треков, но и новый материал. Шоу наполнят и хор, и акустическое звучание, и элементы прошлой программы «Симбиоз», и живые инструменты. Начало в 19:00, билеты от 2200 руб. (16+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 15 декабря в Big Twin Arena выступит Нейромонах Феофан с концертной программой к 15-летию самобытного музыкального проекта

Фото: Группа в ВК: Нейромонах Феофан 15 декабря в Big Twin Arena выступит Нейромонах Феофан с концертной программой к 15-летию самобытного музыкального проекта

Фото: Группа в ВК: Нейромонах Феофан

В КРК «Пирамида» в этот же день можно будет послушать музыку композитора Поля Мориа, известного многим по советским телепередачам «В мире животных» и «Кинопанорама». Петербургский Большой эстрадно-симфонический оркестр под управлением пианиста Артема Тетерина исполнит хиты из золотой коллекции маэстро. Начало в 19:00, билеты от 3500 руб. (6+)

16 декабря в 14:00 в театре на Булаке пройдет концертная программа камерного оркестра молодежного театра «Недетский концерт». Оркестр исполнит песни из любимых мультфильмов и культовых кинофильмов «Приключения Буратино», «Черепашки-ниндзя», «Гарри Поттер», «Звездные войны» и многих других. Стоимость билетов — от 550 руб.

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Какие спектакли посмотреть

14 декабря в 18:00 и 21:30 в театре на Булаке покажут спектакль «Отель Vegas». Действие разворачивается вокруг шестерых девушек, работающих в трехзвездочном отеле с громким названием «Vegas», где сотрудников чуть больше, чем самих посетителей. Размеренная жизнь девушек течет своим чередом, пока... Стоимость билетов на постановку — от 900 руб. (18+)

14 декабря в 19:00 Казанский цирк приглашает всех на спектакль-променад, который откроет для зрителей другую сторону цирка и сделает их частью этого удивительного мира. Иммерсивный спектакль «Трогательный спектакль» — это путешествие, где зрители не сидят на месте, а перемещаются по зданию цирка. Стоимость билета — 2500 руб. (12+)

14 и 15 декабря театральная площадка MON представит спектакль «Картотека» по одноименной пьесе классика польского авангарда Тадауша Ружевича. Режиссер Надя Кубайлат из Санкт-Петербурга представит свою версию абсурдистской пьесы о растерянности и разрыве связей. По сюжету к главному герою, лежащему в постели, постоянно приходят люди из прошлого и будущего и ведут с ним диалог. Начало показов в 19:00, билеты стоят 900 руб. (16+)

18 декабря в театре им. Камала покажут спектакль «Мэхэбэбт FM / Мэхэббэт FM», сюжет которого рассказывает об отношениях двух главных героев, работающих на радио. Он — ди-джей, она — звукорежиссер. Они любят друг-друга, хоть и это осознание приходит к ним не так быстро. Эстрадно-джазовая комедия Ильгиза Зайниева, уже ставшая классикой театра им. Камала, рассчитана на молодежную аудиторию. Начало в 19:00, билеты можно купить от 360 руб. (12+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 18 декабря в театре им. Камала покажут спектакль «Мэхэббэт FM / Мэхэббэт FM»

Фото: Татарский театр имени Камала 18 декабря в театре им. Камала покажут спектакль «Мэхэббэт FM / Мэхэббэт FM»

Фото: Татарский театр имени Камала

17 декабря в 19:00 в Татарской филармонии имени Тукая можно будет посмотреть комедию «Не торопитесь прощаться». По сюжету в санаторий на берегу Балтийского моря приезжает дама, поведение которой вызывает вопросы у местных отдыхающих и персонала. Разбираться в конфликтных ситуациях вынужден главный врач санатория. Встретив героиню, он неожиданно для себя начинает проявлять к ней интерес, вот только одна проблема — эти люди настолько разные, что найти общее не представляется возможным. Стоимость билетов — от 1300 руб. (16+)

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Какие спортивные события посетить

12 и 17 декабря в Центре волейбола пройдут домашние матчи клуба Зенит-Казань. Казанская команда сыграет против «Белогорья» из Белгорода и «Енисея» из Красноярска в рамках Чемпионата России. Начало матчей в 19:00, стоимость билетов — от 220 руб.

15 декабря в 14:00 в Баскет-холле состоится матч казанского УНИКС и клуба «Пари Нижний Новгород». Стоимость билетов на матч Единой Лиги ВТБ начинается от 290 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 18 декабря в Казани будет проходить очередной матч Чемпионата КХЛ

Фото: Группа в ВК: ХК «Ак Барс» 18 декабря в Казани будет проходить очередной матч Чемпионата КХЛ

Фото: Группа в ВК: ХК «Ак Барс»

18 декабря в Казани будет проходить очередной матч Чемпионата КХЛ. На льду «Татнефть Арены» встретятся казанский хоккейный клуб «Ак Барс» и «Салават Юлаев» из Уфы. Начало в 19:30, билеты от 1800 руб.

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах показывают драму «Возвращение Одиссея» — вольную экранизацию классической поэмы Гомера. Спустя 20 лет странствий Одиссея выбрасывает на берег Итаки. Царь наконец возвращается домой, но в его государстве многое изменилось с тех пор, как он ушел сражаться в Троянской войне. Его любимая жена Пенелопа стала пленницей в собственном доме, и многочисленные женихи вынуждают ее выбрать нового мужа, который станет царем. Ему приходится обратиться к прошлому ради спасения своей семьи. (16+)

12 декабря в кинотеатре «Киномакс-IMAX» пройдет спецпоказ драмы «Дикий алмаз». Главная героиня — 19-летняя Лиана, одержимая своей внешностью, мечтающая стать знаменитой и выбраться из «полунищей бескрылой жизни». Для этого она решает пройти кастинг шоу «Чудо-остров». Фильм представит кинокритик Адиля Хайбуллина. Показ начнется в 19:00, билеты стоят 600 рублей. (18+)

С 12 декабря в российский прокат выходит семейное фэнтези «Баба Яга спасает Новый год». Снежная королева и Дед Мороз были когда-то давними друзьями, но их пути разошлись, когда она похитила его волшебный артефакт. Дед Мороз смог победить колдунью и заточил ее в ледяную тюрьму. Спустя тысячи лет, в наши дни, мальчик Юра на новогодней ярмарке находит ледяной посох Снежной Королевы и невольно освобождает ее. Вернувшись в современный мир, она решает отомстить заклятому другу и заморозить весь мир в канун Нового года. Чтобы помешать ее козням, Деду Морозу понадобится помощь волшебницы Бабы Яги, Ивана Царевича, Марьи-искусницы и других магических существ. (6+)

Фильм «Мой сосед — монстр» так же можно будет посмотреть в кинотеатрах с 12 декабря. Жизнь Лоры летит под откос — ее бросает парень и она теряет работу мечты. Вернувшись домой, она обнаруживает, что там обосновался весьма дерзкий, но обаятельный монстр. Незваный сосед не намерен освобождать территорию и предлагает сделку: он исчезнет из квартиры, если через две недели Лора найдет в себе силы жить дальше и вновь чувствовать себя счастливой. (18+)

16 декабря в «Киномакс-IMAX» покажут советскую музыкальную сказку «Новогодние приключения Маши и Вити». Они такие разные — младшеклассники Витя, верящий только в технику, и Маша, верящая в чудеса. С помощью Деда Мороза они отправляются в сказку на помощь Снегурочке, похищенную Кащеем, чтобы устроить Новый год для своей нечисти. Начало в 19:00, стоимость билета — 600 руб.

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Чем заняться еще

13 декабря в Свияжске начнет работать выставка «Свияжский Ольгинский детский приют трудолюбия. 1899–1917». Она посвящена 125-летию со дня его открытия, а также истории благотворительности и защиты детей, попавших в трудные жизненные ситуации. Экспозицию представят в отреставрированном историческом здании приюта. Среди экспонатов: крупномасштабный макет здания и интерьеров Свияжского Ольгинского приюта, предметы быта и домашнего хозяйства, детские книги, настольные игры и многое другое. Открытие выставки в 11:00.

14 декабря в экостанции рядом с экстрим-парком «Урам» пройдет экологический праздник. В программу войдут обмен вещами от сообщества «КультТорг», куда можно принести книги, технику, предметы интерьера, украшения и другие вещи в хорошем состоянии, а также пройдет розыгрыш подарков и концерт живой музыки от экопросветительницы Киры Камаловой. Начало программы в 11:00, вход свободный.

14 декабря в «Татнефть Арене» представят ледовое шоу «Щелкунчик» — свежую интерпретацию классической истории, впервые перенесенной в формат ледового шоу с сопровождением симфонического оркестра. Оркестр исполнит шедевр композитора Петра Чайковского из одноименного балета, погружая зрителя в мир сказки и новогоднего волшебства. Представление покажут в 13:00 и 18:00, билеты от 500 руб. (6+)

14 декабря в КЦ «Сайдаш» выступит стендап-комик, ведущий подкаста «Лучший друг человека» и автор канала на YouTube «HUGA» Хетаг Хугаев. Программа начнется в 19:00, стоимость билетов — от 1000 руб. (18+)

15 декабря в «Татнефть Арене» пройдет панк-сказка «Король и Шут», где песни культовой группы превратятся в большое путешествие по сказочным мирам в сопровождении симфонического оркестра, хора и органа. На многоуровневой сцене разместятся более ста виртуозных музыкантов Imperial Orchestra в костюмах персонажей из песен «Короля и Шута». Для зрителей прозвучат песни «Камнем по голове», «Смельчак и ветер», «Мёртвый анархист», «Лесник», «Дурак и молния», «Охотник» и многие другие. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1800 руб. (16+)

Гузель Ахметгалиева

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