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Коммерсантъ FM
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Суд в Краснодаре отказался арестовывать напавшего с ножом на сверстников школьника

Прикубанский райсуд Краснодара избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении подростка, напавшего с ножом на сверстников, сообщает объединенная пресс-служба судов края.

Школьника привлекают к ответственности за совершение хулиганства с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), следственное управление Следственного комитета России просило суд заключить подозреваемого под стражу, но суд счел возможным назначить более мягкую меру пресечения. Подростку запрещено ходить в школу, использовать средства связи и интернет, посещать места массового скопления людей.

Инцидент с участием ученика краснодарской средней школы №94 в пригородном поселке Российский произошел вечером 6 декабря. Словесный конфликт между школьниками в коридоре учебного заведения перерос в драку, один из учеников пустил в ход нож. В результате двое подростков получили непроникающие ножевые ранения, еще у одного диагностировали сотрясение мозга, двое школьников жаловались на ушибы. В настоящее время все пострадавшие выписаны из больниц. О причинах конфликта следствие не сообщает. По факту получения учениками ранений возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников учебного заведения.

Анна Перова, Краснодар

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