Юрий Слюсарь занял третье место в рейтинге упоминаемости губернаторов в Telegram

Аналитический центр «Г.У.Р.У.» представил результаты исследования «Индекс Telegram. Рейтинг эффективности публичных политиков через призму Telegram. Декабрь 2024». Авторы использовали данные нейросети, которая считала все публикации с упоминанием губернаторов в Telegram-каналах. По итогам анализа всего массива публикаций нейросеть составила рейтинг упоминаемости глав регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь был определен в этом рейтинге на третье место – 15 тыс. 919 упоминаний в Telegram. Выше него по этому показателю в декабре оказались только мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Последний, как отмечается в исследовании, взорвал информационное пространство своим заявлением о масштабной системе подкупа судей в российском футболе.

Юрий Слюсарь был назначен исполняющим обязанности губернатора Ростовской области 4 ноября. Он сменил Василия Голубева, который руководил регионом с 2010 года.

Юрию Слюсарю 50 лет. Он сын бывшего гендиректора ОАО «Роствертол» Бориса Слюсаря (руководил предприятием с 2000 по 2014 год, умер 13 августа 2015 года). Был коммерческим директором ОАО «Роствертол», руководил комитетом вертолетных программ «Объединенной промышленной корпорации "Оборонпром"». С 2019-го года работал гендиректором ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

Сергей Иванов