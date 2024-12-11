В Марий Эл мужчину осудили за обман жительницы Казани на 1,8 млн рублей

В Республике Марий Эл суд приговорил местного жителя к 2,5 годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере на сумму 1,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Марий Эл.

Следствие установило, что осужденный разместил на сайте бесплатных объявлений предложение о вложении денег в автоломбард с обещанием высокой прибыли. На это откликнулась жительница Казани.

С марта по сентябрь 2023 года потерпевшая передала мошеннику более 1,8 млн рублей. Полученные средства мужчина использовал по своему усмотрению.

Вина подсудимого была доказана показаниями свидетелей, результатами оперативно-розыскных мероприятий и другими материалами дела. Суд признал его виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Приговор предусматривает отбывание наказания в исправительной колонии общего режима. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Анар Зейналов