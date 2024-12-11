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Коммерсантъ FM
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Комитет Госдумы предложил снять проект о запрете на аборты в частных клиниках

Госдума может снять с рассмотрения законопроект, по которому искусственно прервать беременность можно будет только в государственных и муниципальных медицинских организациях. С таким предложением выступил думский комитет по охране здоровья. В электронной базе ГД опубликован проект соответствующего решения совета Госдумы.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект о запрете на аборты в частных клиниках внесли на рассмотрение в декабре 2023 года. Проект внесло заксобрание Нижегородской области. Однако с тех пор проект так и не прошел первое чтение. В июле 2024-го правительство призвало авторов проекта серьезного его доработать. В конце ноября депутаты нижегородского заксобрания решили отозвать проект.

Авторы инициативы считают, что частные клиники не соблюдают установленный государством регламент, не обеспечивают женщин консультациями психологов и юристов, а также не могут оказывать необходимую помощь в случае осложнений после искусственного прерывания беременности.

Подробнее — в материале «Правительство просит быть аккуратнее с прерыванием».

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