Комитет Госдумы предложил снять проект о запрете на аборты в частных клиниках

Госдума может снять с рассмотрения законопроект, по которому искусственно прервать беременность можно будет только в государственных и муниципальных медицинских организациях. С таким предложением выступил думский комитет по охране здоровья. В электронной базе ГД опубликован проект соответствующего решения совета Госдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект о запрете на аборты в частных клиниках внесли на рассмотрение в декабре 2023 года. Проект внесло заксобрание Нижегородской области. Однако с тех пор проект так и не прошел первое чтение. В июле 2024-го правительство призвало авторов проекта серьезного его доработать. В конце ноября депутаты нижегородского заксобрания решили отозвать проект.

Авторы инициативы считают, что частные клиники не соблюдают установленный государством регламент, не обеспечивают женщин консультациями психологов и юристов, а также не могут оказывать необходимую помощь в случае осложнений после искусственного прерывания беременности.

Подробнее — в материале «Правительство просит быть аккуратнее с прерыванием».