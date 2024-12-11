Аналитики назвали самую высокооплачиваемую рабочую специальность на Кубани

По итогам 2024 года профессия фрезеровщика оказалась самой высокооплачиваемой рабочей специальностью в Краснодарском крае. Об этом сообщили аналитики «Авито Работы».

С января по ноябрь в вакансиях для людей этой специальности зарплатные предложения выросли на 66% по сравнению с прошлым годом и достигли 132,7 тыс. руб. Спрос на фрезеровщиков за последний год вырос на 73%.

На втором месте по уровню средних зарплат для соискателей на рабочие специальности оказалась профессия бетонщика. С января по ноябрь средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников на этой позиции составила 130,5 тыс. руб. в месяц, что на 80% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на этих специалистов вырос на 206% за год.

Профессия токаря оказалась на третьем месте в списке. Соискателям предлагали в среднем около 112,5 тыс. руб. в месяц, что на 17% больше, чем годом ранее. Вакансий для токарей стало на 101% больше, чем было в прошлом году.

В топ-5 востребованных специалистов также вошли каменщики. Им предлагали в среднем 101,6 тыс. руб. в месяц, что на 31% больше, чем в прошлом году. Каменщиков стали искать больше на 170%. Замыкает пятерку лидеров среди самых высокооплачиваемых специальностей на Кубани профессия сварщика. Им предлагали 100,9 тыс. руб. в месяц (+13% год к году), таких специалистов ищут на 84% чаще, чем в прошлом году.

Татьяна Ручкина