В Майкопе началось благоустройство главной площади

В столице Адыгеи началась реконструкция площади В. И. Ленина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Майкопа Геннадий Митрофанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал мэра Майкопа Геннадия Митрофанова Фото: Telegram-канал мэра Майкопа Геннадия Митрофанова

Специалисты приступили к демонтажным работам на площади. В проекте предусмотрена замена тротуарной плитки, установка новых скамеек, фонарей, торговых павильонов, качелей и различных арт-объектов. Главным объектом станет новый фонтан с подсветкой и музыкой. Геннадий Митрофанов отметил, что из-за проведения работ основные новогодние торжества пройдут в городском парке Майкопа.

При проведении работ специалисты планируют сохранить зеленые насаждения. Точечная санитарная рубка затронет только аварийные деревья. Также появятся новые кустарники, деревья и система автополива.

Реконструкция главной площади Майкопа пройдет благодаря поддержке главы республики и реализации проекта «Жилье и городская среда», а также победе территории в рейтинговом голосовании.

Алина Зорина