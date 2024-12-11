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В Чувашии суд взыскал 3 млн рублей с директора лагеря за майнинг криптовалюты

В Чувашии суд удовлетворил иск прокуратуры Цивильского района о взыскании около 3 млн рублей с директора детского лагеря, который незаконно занимался добычей криптовалюты. Об этом сообщает прокуратура Чувашской Республики.

В Чувашии суд взыскал 3 млн рублей с директора лагеря за майнинг криптовалюты

В Чувашии суд взыскал 3 млн рублей с директора лагеря за майнинг криптовалюты

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики

В Чувашии суд взыскал 3 млн рублей с директора лагеря за майнинг криптовалюты

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики

Прокурорская проверка установила, что директор детского оздоровительного лагеря «Звёздный» в Цивильском муниципальном округе организовал на территории учреждения майнинговую ферму. Для добычи криптовалюты он использовал 126 единиц электротехнического оборудования, подключённых к электросетям в обход счётчиков.

Энергосбытовой компании был причинён ущерб на сумму около 3 млн рублей, который впоследствии оплатило бюджетное учреждение. Прокуратура подала иск о взыскании этих средств с владельца майнинговой фермы.

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры и обязал ответчика возместить детскому лагерю около 3 млн рублей. Прокуратура будет контролировать исполнение решения суда после его вступления в законную силу.

Ранее директор лагеря уже был привлечён к уголовной ответственности по статье о причинении имущественного ущерба собственнику путём обмана в особо крупном размере.

Анар Зейналов

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