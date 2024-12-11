Депутаты Госдумы во втором и сразу в третьем, окончательном, чтении приняли закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без тестирования на знание русского языка. Законопроект инициировала группа во главе с Вячеславом Володиным, вице-спикером Ириной Яровой и лидерами всех фракций. Инициативу комментирует сопредседатель коллегии адвокатов «Хмыров, Валявский и партнеры» Александр Валявский.

Александр Валявский

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«С юридической точки зрения данный закон не является прямой дискриминацией по национальному признаку, так как он основан на языковых, а не этнических критериях. Требование владения русским языком можно обосновать необходимостью обеспечения единого образовательного пространства и поддержания стандартов качества образования. Однако существуют риски, что закон может быть использован для ущемления прав определенных групп, особенно если не будут предоставлены достаточные возможности для подготовки к тестированию, включая бесплатные языковые курсы.

Борьба с нелегальной миграцией, вероятно, будет усилена, если контроль за законностью нахождения семей мигрантов на территории России станет частью школьного администрирования.

Ответственность за проверку детей, согласно законопроекту, будет возложена на органы контроля в сфере образования. Однако потребуется взаимодействие с миграционной службой, так как школы не обладают правом проверять легальность нахождения семьи в стране. Необходимость тестирования предполагает создание специальных комиссий, сертифицированных методик и доступных тестовых центров.

Существуют коррупционные риски при зачислении детей мигрантов в школы. Особенно если процесс тестирования и проверки законности пребывания будет сложным и непрозрачным. Чтобы минимизировать злоупотребления, важно внедрить прозрачные механизмы тестирования и четкие регламенты взаимодействия между школами, миграционной службой и родителями.

Расширение закона на средние и высшие учебные заведения требует отдельного обсуждения. В вузах и колледжах знание русского языка уже проверяется через ЕГЭ или вступительные экзамены, что делает дополнительное тестирование избыточным. Однако при зачислении на образовательные программы, где преподавание ведется на русском языке, базовое знание языка должно оставаться обязательным условием.

В целом успешная реализация закона зависит от грамотной организации тестирования, предоставления поддержки детям мигрантов и контроля за соблюдением их прав».