В Мышкине тюремный замок стал памятником культуры

Мышкинский тюремный замок, построенный в XIX веке, включили в госреестр в качестве памятника истории и культуры регионального значения. Об этом сообщили в областной службе охраны объектов культурного наследия.

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Здание находится на берегу Волги и является характерным образцом тюремного учреждения провинциального города второй половины XIX века в эклектичной стилистике. Первое здание тюрьмы было построено еще в 1811 году, однако из-за допущенных ошибок вскоре пришло в ветхое состояние. Новое здание замка построили в середине XIX века.

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Тюрьму ликвидировали в 1918 году, в ее здании впоследствии располагались Дом труда, приют для несовершеннолетних правонарушителей, детский дом, коррекционная школа-интернат.

Ранее в Ярославской области продали тюремный замок, расположенный в Данилове. Покупателем выступило ООО «Даниловская птицефабрика».

Алла Чижова