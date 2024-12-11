В минстрое не ожидают появления проблем у дольщиков ЖК Курья Park
Строящийся дом «бизнес-класса» ЖК Курья Park (ул. Ленская, 30) оказался в списке проблемных объектов в Единой информационной системе жилищного строительства ДОМ.РФ, обнаружил Properm.Ru. Основанием для включения стали сдвинувшиеся сроки передачи объекта долевого строительства более чем на шесть месяцев, пишет портал.
Фото: ya.ru
В краевом минстрое подтвердили «Ъ-Прикамье», что дом на ул. Ленской, 30, был включен в Единый реестр проблемных объектов в связи с нарушением застройщиком ООО «КМ-Инвест» более чем на шесть месяцев срока передачи квартир участникам строительства. По данным ведомства, это произошло еще в июне 2024 года.
Однако дальнейших проблем у дольщиков в ведомстве не ожидают. «Строительная готовность дома 100%. В настоящее время застройщиком готовятся документы для направления в Инспекцию строительного надзора Пермского края извещения на проведение итоговой проверки, по итогам которой выдается заключение о соответствии объекта установленным нормам (ЗОС). После этого застройщиком будет получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. По сообщениям застройщика, ввод в эксплуатацию дома прогнозируется до конца 2024 года»,— сообщили в минстрое. Жилые помещения будут переданы 32 дольщикам.
23-этажный ЖК «Курья Park» включает в себя 154 квартиры (11,02 тыс. кв. м жилой площади). Разрешение на строительство было выдано еще в 2015 году, изначально строился под названием «Облака». Застройщиком является столичное ООО «КМ-Инвест», директором выступает Вадим Миронов, владелец — Елена Миронова. Господин Миронов также, по данным Kartoteka.ru, выступал соучредителем компаний, аффилированных владельцам ООО «Стройальянс “Мотовилихинские заводы”».