В минстрое не ожидают появления проблем у дольщиков ЖК Курья Park

Строящийся дом «бизнес-класса» ЖК Курья Park (ул. Ленская, 30) оказался в списке проблемных объектов в Единой информационной системе жилищного строительства ДОМ.РФ, обнаружил Properm.Ru. Основанием для включения стали сдвинувшиеся сроки передачи объекта долевого строительства более чем на шесть месяцев, пишет портал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ya.ru Фото: ya.ru

В краевом минстрое подтвердили «Ъ-Прикамье», что дом на ул. Ленской, 30, был включен в Единый реестр проблемных объектов в связи с нарушением застройщиком ООО «КМ-Инвест» более чем на шесть месяцев срока передачи квартир участникам строительства. По данным ведомства, это произошло еще в июне 2024 года.

Однако дальнейших проблем у дольщиков в ведомстве не ожидают. «Строительная готовность дома 100%. В настоящее время застройщиком готовятся документы для направления в Инспекцию строительного надзора Пермского края извещения на проведение итоговой проверки, по итогам которой выдается заключение о соответствии объекта установленным нормам (ЗОС). После этого застройщиком будет получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. По сообщениям застройщика, ввод в эксплуатацию дома прогнозируется до конца 2024 года»,— сообщили в минстрое. Жилые помещения будут переданы 32 дольщикам.

23-этажный ЖК «Курья Park» включает в себя 154 квартиры (11,02 тыс. кв. м жилой площади). Разрешение на строительство было выдано еще в 2015 году, изначально строился под названием «Облака». Застройщиком является столичное ООО «КМ-Инвест», директором выступает Вадим Миронов, владелец — Елена Миронова. Господин Миронов также, по данным Kartoteka.ru, выступал соучредителем компаний, аффилированных владельцам ООО «Стройальянс “Мотовилихинские заводы”».