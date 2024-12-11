Четырех татарстанцев обвиняют в групповом убийстве своего приятеля

Четырех жителей Татарстана обвиняют в групповом убийстве, краже и уклонении от административного надзора. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По версии следствия, в январе 2024 года фигуранты распивали спиртные напитки в селе Русский Акташ Альметьевского района. На почве личных неприязненных отношений обвиняемые напали на своего приятеля и нанесли ему не менее 10 ударов ножом. Потерпевший скончался.

Отмечается, что одна из фигурантов с ноября 2023 года по январь 2024 года уклонялась от административного надзора. Женщина самовольно покинула место жительства в деревне Кырныш Тукаевского района. В ноябре 2023 года другой обвиняемый проник в дом своего знакомого в деревне Верхняя Ушма Балтасинского района. Мужчина похитил телевизор стоимостью более 10 тыс. руб.

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении четырех татарстанцев. Их обвиняют по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с проникновением в жилище), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц), ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора). Фигуранты признали свою вину.

Уголовное дело направят в Верховный суд Татарстана для рассмотрения по существу.

Диана Соловьёва