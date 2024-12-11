Трасса М-4 «Дон» принесет «Автодору» 415 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил обновленную программу развития госкомпании «Автодор», согласно которой прибыль от сбора платы за проезд по обходу Адлера в Краснодарском крае составит 15 млрд руб. до 2030 года. В августовской версии документа сумма оценивалась в 12,1 млрд руб, сообщает «Интерфакс».

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Совокупный доход со всей сети дорог компании достигнет 1 трлн руб. Основную часть поступлений — 415 млрд руб. — обеспечит трасса М-4 «Дон». В 2025 году выручка от магистрали увеличится на 18% и достигнет 60,5 млрд руб. Общая прибыль «Автодора» в 2025 году вырастет на 22,5% до 129,2 млрд руб.

Протяженность федеральных дорог под управлением госкомпании увеличится с нынешних 5,1 тыс. км до 5,7 тыс. км к 2030 году.

Обход Адлера является частью трассы Джубга — Сочи на участке от Кудепсты до Высокого. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы на первые два подготовительных этапа строительства в сентябре 2024 года. До конца года «Автодор» ожидает получить одобрение еще по двум этапам проекта.

Фил Златов