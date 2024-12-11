Челябинский госслужащий в кассации не смог доказать законность покупки квартиры

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений определение Челябинского областного суда о взыскании с госслужащего министерства дорожного хозяйства и транспорта региона в доход государства средств, потраченных на приобретение квартиры на неподтвержденные доходы. В казну вернется 4 млн руб., сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд установил, что в 2022 году госслужащий купил в Екатеринбурге квартиру в собственность за 4 млн руб. Как утверждал сам сотрудник министерства, он приобрел ее за деньги, подаренные матерью супруги. Однако анализ финансового состояния дарительницы показал, что она не могла передать такую сумму. В августе текущего года Челябинский областной суд обратил в доход государства эти средства. Однако ответчик не согласился с решением и подал жалобу в кассацию. Инстанция с учетом позиции прокурора согласилась, что госслужащий не представил доказательств покупки имущества на законные доходы. Исполнение судебного решения находится на контроле регионального надзорного ведомства.

Виталина Ярховска