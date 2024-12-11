В Ростове будут судить обвиняемого в гибели артиста цирка

Прокуратура Ленинского района Ростова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего мужчины, обвиняемого в нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Трагедия произошла 14 июля текущего года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Ростовской области Фото: пресс-служба СУ СКР по Ростовской области

По версии следствия, фигурант являлся ответственным за соблюдение требований охраны труда в передвижном цирке у торгово-развлекательного центра «Мегамаг», однако не исполнил свои обязанности и допустил к выступлению артиста без страховки. В результате во время циркового представления в шатре акробат при выполнении трюка сорвался с высоты и упал на асфальтированное покрытие. Артист был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал «Ъ-Юг» ранее, артист цирка Демидовых потерял равновесие во время передвижения по тросу на велосипеде без руля. Погибшим является 44-летний выходец из Колумбии Сиксто Чаварро Октавио.

Ева Китаева