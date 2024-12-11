Совфед запретил заключать срочные договоры с главами структурных подразделений

Совет федерации одобрил поправки в Трудовой кодекс России, запрещающие заключать срочный трудовой договор с работниками, которые замещают должность главы структурного подразделения организации. Закон был разработан во исполнение постановления Конституционного суда России (КС РФ), говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В декабре 2023 года КС РФ рассмотрел жалобу бывшей сотрудницы Центрального музея современной истории России. Она сочла, что п. 2 ст. 59 ТК РФ не соответствовал Конституции России и мог неоднозначно толковаться. По итогам слушания было вынесено постановление, запрещающее заключать срочные договоры с руководителями структурных подразделений. Подобные контракты было разрешено заключать только на постоянной основе, а все действующие срочные договоры признали бессрочными.

В пояснительной записке говорится, что принятие закона должно сформировать единый подход к толкованию понятия «руководитель организации». Организациям, заключившим срочные договоры, будет дано время перезаключить контракты на постоянной основе до 1 марта 2025 года.

Также поправки позволят правительству России устанавливать особенности правого регулирования деятельности работников в случае природных и техногенных катастроф, аварий, пожаров и других чрезвычайных ситуаций. В частности, власти смогут временно переводить работников от одного работодателя к другому на срок до одного года. Подобные решения кабинет министров сможет принимать в случае, если требуются оперативные меры по обеспечению трудоустройства работников и работы организаций.