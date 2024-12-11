В Ростовской области определили лучшие гостиницы и турагентства региона

В Ростовской области подвели итоги регионального профессионального конкурса «Лидеры туриндустрии Дона» 2024 года, направленного на стимулирование профессиональной активности субъектов туристской индустрии региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Всего в конкурсе было представлено восемь номинаций. Победителями стали: «Radisson Blu Hotel Rostov-on-Don» в номинации «Лучшая гостиница в категории "пять звезд"», «Radisson Gorizont Hotel Rostov-on-Don» в номинации «Лучшая гостиница в категории "четыре звезды"», отель «Lemon Joe Hotel» в номинации «Лучшая гостиница в категории "три звезды"» и «BLA BLA Hostel» в номинации «Лучшая гостиница в категории от "двух звезд" до "без звезд"».

Лучшим туроператором по внутреннему туризму признан ООО «СУДАКОВ ТРЕВЕЛ», а лучшим турагентом по внутреннему туризму – ООО «АВИА-СИТИ» .Также конкурсом отмечены Сергей Датченко в номинации «Лучший экскурсовод (гид)» и сотрудник Раздорского этнографического музея-заповедника Михаил Мерзляков в номинации «Лучший экскурсовод музея».

«За последние годы в сфере туриндустрии проделана колоссальная совместная работа. Появляются новые отели и глэмпинги, рестораны с локальной кухней, новые маршруты и места притяжения путешественников», – подчеркнул первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин.

Победителям конкурса вручат дипломы донского правительства и денежный приз в размере 100 тыс. руб.

Ева Китаева