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В Кургане возбудили уголовное дело после гибели рабочего на заводе

Управление СК РФ по Курганской области возбудило уголовное дело после гибели 49-летнего работника местного завода в одном из цехов. В настоящий момент опрашиваются сотрудники предприятия, очевидцы, проверяется документация, касающаяся требований охраны труда на объекте, сообщает пресс-служба ведомства.

Несчастный случай произошел утром 11 декабря. По предварительным данным, работник заводка погиб из-за падения на него металлической балки, которую перемещал производственный кран.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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