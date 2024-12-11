Суд вернул иск ТД «Концерн “Покровский”» к экс-владелице на 82 млн рублей

Как стало известно «Ъ-Кубань», арбитражный суд Краснодарского края вернул иск ТД «Концерн “Покровский”» к бывшей владелице Ангелине Коровайко на 83 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В материалах дела говорится, что истец требовал взыскать задолженность по договору займа. Однако ТД «Концерн “Покровский”» просил суд предоставить отсрочку от уплаты государственной пошлины, предоставив справки о состоянии счетов, которые были получены более чем за 30 дней до подачи иска.

«Поскольку суд не располагает актуальными сведениями о банковских счетах, истца, не считает возможным удовлетворить ходатайство о предоставлении отсрочки уплаты государственной пошлины»,— говорится в определении суда.

Заявитель может повторно обратиться в арбитражный суд после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения.

Ангелина Коровайко до 2023 года владела 49% УК ООО ТД «Концерн Покровский».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО ТД «Концерн “Покровский”» зарегистрировано в 2012 году в станице Каневская, Краснодарский край. Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном. Управляющая компания — ООО «Агрокомплекс Лабинский». В июле 2023 года в отношении компании ввели процедуру наблюдения.

Краснодарский краевой суд ранее вынес апелляционное определение по делу об обращении взыскания в казну Российской Федерации долей в уставных капиталах и акций 22 компаний, входивших в группу компаний «Концерн Покровский». В феврале Каневской районный суд постановил изъять эти активы, оцененные в 9 млрд руб.

Концерн «Покровский» — многопрофильный агрохолдинг, один из крупнейших на юге России. «Покровский» занимался растениеводством, в структуру холдинга также входили семь ферм КРС, два свинокомплекса, три сахарных завода, шесть элеваторов, молочное производство и мясоперерабатывающий завод.

В 2021 году в отношении тогдашних бенефициаров «Покровского» Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова было возбуждено уголовное дело о вымогательстве и мошенничестве, расследование дела продолжается, оба бизнесмена находятся в розыске.

Тат Гаспарян