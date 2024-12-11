На Кубани обращение за участком земли для семей участников СВО стало бессрочным

В Краснодарском крае для семей участников СВО обращение за земельным участком сделали бессрочным. Ранее на это отводилось шесть месяцев, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам вице-губернатора Краснодарского края Романа Лузинова, около 550 участников спецоперации и членов их семей получили земельные участки. Происходили случаи, когда родные военнослужащих не успевали за шесть месяцев подать необходимые документы.

Изменения вступили в силу 10 декабря. Также жители сельской местности теперь могут получить землю в любом населенном пункте своего муниципалитета. Семьи участников специальной военной операции, удостоенных звания Героя России или награжденных орденами Российской Федерации за заслуги в ходе боевых действий, могут получить бесплатные земельные участки.

Землю предоставляют для индивидуального жилищного строительства, а также для организации сада, огорода или ведения личного подсобного хозяйства. В администрации отметили, что сейчас в различных районах Краснодарского края сформировано свыше 700 участков. Среди лидеров по выделению земли — Краснодар, Анапа и Брюховецкий район.

Алина Зорина