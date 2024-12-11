Никита Белых возобновляет благотворительную акцию, которую он устраивал губернатором

Бывший пермский политик Никита Белых решил возобновить благотворительную акцию, которую он организовывал в бытность руководителем Кировской области. Об этом господин Белых сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Никиты Белых в соцсети. Фото: страница Никиты Белых в соцсети.

Акция проводилась с 2009 года. За свои деньги губернатор покупал сладкие подарки, волонтеры развозили их по детским домам, где устраивали маленьким воспитанникам праздник. «Я хочу возобновить практику, поэтому если кто-то из местных жителей готов и хочет сделать доброе дело — порадовать маленьких детей сладкими подарками, предлагает устроить для них небольшие торжества — напишите»,— пишет экс-губернатор.

Никита Белых родился в 1975 году в Перми. В 1996 году окончил экономический факультет Пермского государственного университета. В начале 2000-х был избран депутатом заксобрания Пермской области, в 2009-м назначен губернатором соседнего субъекта — Кировской области. 24 июня 2016 года господина Белых задержали с поличным при получении взятки в размере €200 тыс. В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил экс-губернатора к восьми годам колонии строгого режима и назначил штраф в размере 48 млн руб., а также запретил занимать государственные должности в течение трех лет после выхода на свободу. Свою вину Никита Белых не признал. Отбывал срок в ИК-5 под Рязанью.

В июне 2024-го господин Белых вышел на свободу и вернулся в Пермь. В августе стало известно, что бывший политик трудоустроился в АО «Кондитерская фабрика “Пермская”» в качестве заместителя гендиректора по корпоративным вопросам.