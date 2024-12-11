Дорожным рабочим в Челябинске хотят увеличить премии до 150%

На заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству и градостроительству Челябинской городской думы предложили увеличить оклад на 12% и надбавки за интенсивность и качество до 150% дорожным рабочим, сообщает пресс-служба думы.

Также планируется, что к отпуску дорожные рабочие будут получать двойной оклад. Такие меры направлены на сохранение квалифицированных специалистов с опытом работы и сокращение дефицита кадров.

Увеличить зарплаты предлагают и сотрудникам управления экологии и природопользования Челябинска. Служащим планируют добавить доплату к окладу — со 125% до 200%, а за высокие результаты работы давать премии до 80% от оклада.

Тем, кто работает в управлении капитального строительства, предложено увеличить выплаты стимулирующего и компенсационного характера до 200% от оклада и выдавать матпомощь. Также депутаты поддержали инициативу установки единых окладов работникам Челябинского городского фонда энергоэффективности и инновационных технологий и «Службы городских кладбищ».

Виталина Ярховска