Ритейлер Metro проверяет возможную утечку данных

Российский ритейлер Metro проверяет вероятную утечку базы данных клиентов, произошедшую в апреле 2024 года, сообщила пресс-служба компании. Внешние источники могли получить личные сведения, в том числе фамилию, имя, электронный адрес и номер телефона клиента. Утечка не затронула пароли, кэш и платежные данные клиентов, уточнили в Metro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Metro получила информацию о доступности части базы персональных данных в Telegram. Компания Metro уделяет первостепенное внимание безопасности клиентов и транзакций, и строго соблюдает законодательство»,— сказано в сообщении пресс-службы (цитата по ТАСС). В Metro также подчеркнули, что в настоящий момент проводится тщательная проверка полученной информации и контура безопасности, согласно требованиям законодательства.

Для дополнительной безопасности компания организовала проверки текущих поставщиков услуг с привлечением партнеров в области информационной безопасности. В компании подчеркивают, что тщательно отслеживают инциденты с данными клиентов и обеспечивают безопасность контура с точки зрения IT, юридической поддержки и законодательства.

В конце ноября президент Владимир Путин подписал закон, который ужесточает и вводит новые наказания за утечку персональных данных. Компаниям грозят штрафы в размере до 15 млн руб. при первом нарушении и до 3% суммы выручки при повторном.

Подробнее — в материале «Ъ» «Персональные данные взяли в оборот».