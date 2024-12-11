Глава СКР дал поручение возбудить дело из-за расселения мигрантов в Прикамье

Председатель СКР Александр Бастрыкин провел личный прием граждан по проблеме миграции. Как сообщает телеграм-канал ведомства, к господину Бастрыкину обратились жители пермского микрорайона Крым и поселка Майский. Они пояснили, что в законсервированном здании детсада и профилактории «Атлант» действуют нелегальные хостелы для мигрантов. По утверждениям заявителей, приезжие игнорируют законы, ведут себя агрессивно и употребляют спиртное.

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«Заявители просят проверить действия администрации города и должностных лиц по контролю за соблюдением иностранцами миграционного законодательства, принять меры к выселению мигрантов и вернуть помещения детского сада и профилактория для использования по их прямому назначению. Они отметили, что все обращения в профильные ведомства не принесли результата, а следственные органы СУ СКР по Пермскому краю отказали в возбуждении уголовного дела»,— сообщает следственный комитет.

По данным пресс-службы ведомства, Александр Бастрыкин подверг критике работу прикамского управления, отметив рост обращений граждан в центральный аппарат СК. Также он поручил провести комплексную проверку работы подчиненных и незамедлительно возбудить уголовное дело, признать вещественным доказательством помещения, где проживают мигранты, и закрыть хостелы. Первоначальный доклад о ходе расследования председателю должен быть представлен в ближайшее время.