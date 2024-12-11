Виктор Гамузов возглавил департамент промышленности ХМАО

Виктор Гамузов назначен на должность директора регионального департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО – Югры), сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук сообщил, что эта должность требовала согласования на федеральном уровне, и сегодня его получили от министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. «Уверен, что опыт работы в муниципалитетах — Урае и Тюмени, который есть у вас, Виктор Владимирович, позволит в дальнейшем продолжить работу над задачами, которые сегодня поставлены перед департаментом промышленности Югры»,– сказал господин Кухарук.

Виктор Гамузов будет заниматься государственными услугами в области промышленности, твердых коммунальных отходов, туризма. Руслан Кухарук отметил, что в регионе существует спрос на меры поддержки для предпринимательства, в первую очередь адресные.

Бывший директор деппрома Кирилл Зайцев ушел в отставку в середине сентября. С августа замдиректором работал Виктор Гамузов, после ухода господина Зайцева в отставку он стал исполняющим обязанности директора.

С 2021 года Виктор Гамузов работал заместителем директора департамента имущественных отношений Тюмени. До этого находился в должности заместителя мэра Урая (Ханты-Мансийский автономный округ), а после ухода мэра Анатолия Иванова — и. о. главы города.

Анна Капустина