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В Челябинске ищут подрядчиков для обслуживания троллейбусных маршрутов №14 и 10

Организатор перевозок Челябинской области объявил два аукциона на осуществление регулярных перевозок по троллейбусным маршрутам №14 и 10, которые следуют в Парк Гагарина от ЧМК и остановки «Солнечный берег» соответственно. Начальная стоимость контрактов — около 97 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно проектной документации, на маршрут №14 выйдут 18 троллейбусов, еще два останутся в резерве. Общая протяженность маршрута в прямом и обратном направлении составляет 44 км. Первый троллейбус в будни будет отправляться от остановки «ЧМК» в 5:32, последний рейс стартует в 22:25. От «Парка Гагарина» утренний рейс назначен в 5:45. Последний троллейбус с указанной остановки поедет в 22:10. Стоимость обслуживания маршрута составляет 63,8 млн руб.

На маршрут №10 выделят 11 единиц транспорта, еще один троллейбус отправится в резерв. Стоимость организации перевозок составляет 33,5 млн руб. Общая протяженность маршрута в прямом и обратном направлении 22,5 км. С остановки «Солнечный берег» первый троллейбус поедет в 6:25, а последний — в 23:02. От парка Гагарина самый ранний рейс маршрута №10 начнется в 5:31, а самый поздний — в 22:10.

Исполнять оба контракта необходимо до 30 июня 2025 года.

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