Благотворительный фонд «Система» подвел итоги стажировок с ведущими работодателями страны

Свыше 200 студентов и выпускников, отобранных из более чем 3 тысяч соискателей из разных регионов России, смогли получить первый рабочий опыт в ведущих компаниях страны в рамках стажировок Благотворительного фонда «Система». Участники проектов «Лифт в будущее», проходящего при поддержке цифровой экосистемы МТС, и «Первая стажировка» встретились в Москве для подведения итогов с представителями работодателей из разных отраслей, которые открыли свои двери для стажеров в этом году.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой БФ «Система» Фото: Предоставлено пресс-службой БФ «Система»

В 2024 году Благотворительный фонд «Система» запустил проект ознакомительных тематических стажировок «Первая стажировка», направленный на знакомство молодежи с потенциальными работодателями и получение первого профессионального опыта. Почти 3300 мотивированных студентов и выпускников из 79 регионов России представили свои резюме, видеовизитки и мотивационные письма в адрес компаний. По итогам отбора 202 студента и выпускника из разных регионов страны смогли пройти стажировки в компаниях из числа партнеров Благотворительного фонда «Система».

В рамках проекта свои двери открыли 17 компаний из разных отраслей: АФК «Система», цифровая экосистема МТС, «Биннофарм Групп», Агрохолдинг «СТЕПЬ», Группа «Эталон», ERSO, Segezha Group, Sitronics Group, ГК «МЕДСИ», НЗПП «Восток» и АО «НИИМЭ» (входят в Группу «Элемент»), Natura Siberica, Центр Водородных Технологий, Национальная Газовая Компания, Sistema Gallery, и др. Наставниками, которые помогали стажерам погрузиться в реальные рабочие процессы, делились знаниями и опытом, выступили сотрудники на всех уровнях: от руководителей до линейных специалистов.

«Благотворительный фонд «Система» в партнерстве с российскими отраслевыми лидерами поддерживает молодежь в выборе карьерной траектории и на пути к первому рабочему месту. В этом стратегическом ключе нашей постоянной работы, направленной на укрепление связи между образованием и бизнесом, в 2024 году мы реализовали специальный проект ознакомительных стажировок «Первая стажировка» как ответ на потребность молодежи в получении реального опыта в выбранной профессии и работодателей – в привлечении мотивированных молодых специалистов. Мы рады видеть, что для части ребят стажировка стала не только ценным опытом, но и началом карьерного пути», – комментирует Тагир Ситдеков, президент АФК «Система», председатель Попечительского совета БФ «Система».

«Большой путь начинается с малого… Развитие человеческого и социального капитала — это основная миссия нашего Фонда. Опираясь на многолетний опыт и лучшие практики, мы сопровождаем молодых людей — участников программ Фонда в начале их профессионального пути, предоставляя равные возможности развития личностного, творческого и профессионального потенциала. Развитие талантов — это ответственная работа, требующая тонкой настройки и объединения ресурсов и интересов самых разных сторон. И мы благодарны каждому партнеру, вкладывающему в нашу совместную деятельность свое время, сердце и интеллект», – подчеркивает Лариса Пастухова, президент Благотворительного фонда «Система».

По итогам стажировки участники, которые проявили себя как мотивированные и перспективные молодые специалисты, получили предложения о трудоустройстве или отложенные офферы до момента окончания обучения, в том числе в АФК «Система», цифровой экосистеме МТС, высокотехнологичных предприятиях ГК «Элемент», «Биннофарм Групп», Segezha Group и других компаниях.

«Важная социальная миссия МТС – развитие ИТ-комьюнити в стране, куда входят опытные специалисты, студенты и школьники. Мы создаем для них площадку для обмена опытом, сотрудничества и просто дружеского общения как с помощью собственных мероприятий True Tech, так и через совместные программы с вузами и поддержку значимых партнерских проектов. В рамках стажировок, реализованных вместе с фондом «Система», мы знакомили молодых специалистов с компанией, ее реальными проектами и теми, кто их создает, начиная с ведущих экспертов, заканчивая руководителями. Часть ребят успели хорошо зарекомендовать себя и были приглашены в МТС на длительные стажировки», – прокомментировала Оксана Воробьева, генеральный директор МТС Диджитал.

«Мы много внимания уделяем работе с молодежью. И речь идет не только о юных специалистах, которые приходят к нам после учебы. Мы закладываем интерес к отрасли у школьников и студентов, сопровождаем и поддерживаем ребят, которые ищут себя в науке или рабочих специальностях. В «Биннофарм Групп» отработана система стипендий, стажировок, практик, лекций и обучений на площадках и в головном офисе компании, формирующая понимание внутренней кухни и желание развиваться в фарме. Стажировки, проводимые в том числе и совместно с Благотворительным фондом «Система», стали для нас не только инструментом привлечения новых кадров, но и решением стратегического вопроса выстраивания долгосрочного сотрудничества с профильными образовательными организациями. Совместно с фондом уже два года подряд мы приглашаем талантливых студентов со всей России для прохождения стажировок на производственных площадках компании — в 2023 году в рамках этой программы мы принимали ребят на заводе «Синтез» в Курганской области, в 2024 году к «Синтезу» добавился подмосковный завод «Алиум», – рассказывает Татьяна Федченко, директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп».

«В этом году Natura Siberica впервые приняла участие в проекте стажировок «Лифт в будущее» Благотворительного фонда «Система». Участниками программы стали студенты и выпускники ведущих университетов из шести регионов России: Москвы, Алтайского края, Республики Татарстан, Хабаровского края, Архангельской и Воронежская областей. Руководители подразделений Natura Siberica подготовили обучающие программы и практические задания по трем специализациям: «Развитие бренда и корпоративных коммуникаций», «Аналитика и маркетинговые активации», «Химические технологии, разработка парфюмерно-косметической продукции». Мы остались очень довольны вовлеченностью и инициативностью стажеров и будем продолжать этот позитивный опыт – нам нужны молодые специалисты с горящими глазами, полные свежих идей и не боящиеся пробовать новое. Мы уверены, что для ребят, которые приехали к нам из разных уголков страны, полученные знания станут отличным фундаментом для старта карьеры. Мы с радостью ждем их в будущем в качестве наших сотрудников», — сказал генеральный директор ГК Natura Siberica Сергей Быковских.

«Группа «Эталон» совместно с Благотворительным фондом «Система» реализует целый ряд механизмов, направленных на профориентацию и карьерное сопровождение молодых специалистов в строительной отрасли – и стажировки занимают в этом ряду особое место. Стажировки дают студентам возможность применить полученные в образовательной организации знания для решения реальных задач, понять требования работодателей и точнее определить свои профессиональные интересы. Нельзя недооценивать роль стажировок в трудоустройстве выпускников: нетворкинг в процессе, рекомендательное письмо или оффер по итогам прохождения может стать поворотной точкой в развитии карьеры молодого специалиста», – отмечает Анастасия Родина, вице-президент по управлению персоналом и общим вопросам Группы «Эталон».

«В Группе компаний МЕДСИ мы понимаем, что будущее здравоохранения зависит от готовности молодежи принимать вызовы, искать новые пути развития медтехнологий, но самое главное – смело заявлять о себе и своих идеях. Поэтому для нас работа с подрастающим поколением, от школьников до молодых специалистов – неотъемлемая часть социальной ответственности компании. Мы инициируем и поддерживаем проекты, которые позволяют молодежи углубить теоретические и практические знания, погрузиться в специфику наиболее востребованных медицинских направлений, предложить свои инновации – и получить возможность их внедрения в медицину и здравоохранение», – комментирует Игорь Семенякин, медицинский директор ГК «МЕДСИ».

«Совместно с Благотворительным фондом «Система» Segezha Group не первый год реализует инициативы, направленные на формирование позитивного имиджа леспрома среди молодежи и привлечение молодых высококвалифицированных кадров, в которых сегодня особенно остро нуждается отрасль. Возможность не просто рассказать, но и показать будущим специалистам специфику нашей работы, погрузить в реальные производственные задачи и передать ключевые практические навыки, позволяющие в будущем «бесшовно» интегрироваться в профессиональную среду, делает стажировки уникальным инструментом развития кадрового потенциала, который уже много раз доказал свою эффективность», – рассказывает Татьяна Жиляева, вице-президент по управлению персоналом Segezha Group.

«Совместно с Благотворительным фондом «Система» мы активно работаем над привлечением молодых талантливых ребят в отрасль водородной энергетики. В этом году мы впервые приняли стажеров в рамках проекта Фонда, для которых, надеемся, знакомство с Центром стало важным событием в части выбора пути их профессионального развития. Будем рады видеть стажеров в качестве студентов Вечерней школы «Водородная энергетика», а в будущем — сотрудниками Центра Водородных Технологий», – рассказывает Юрий Добровольский, президент Центра Водородных Технологий.

Проекты стажировок были реализованы в соответствии с целями национального проекта «Образование» в части создания социальных лифтов для школьников и студентов за счет поведения профессиональных конкурсов, которые способствуют карьерному росту, а также в согласовании с целями нового, запускаемого в 2025 году, нацпроекта «Кадры» в части развития бизнес-компетенций у молодежи и содействия трудоустройству выпускников, в том числе путем целевого обучения и производственных практик.

Все новости о карьерных возможностях для молодежи от Благотворительного фонда «Система» и компаний-партнеров – в официальном Telegram-канале Благотворительного фонда «Система» – «Системная благотворительность».