X5 Group сообщила об открытии части логистического центра в Култаево

X5 Group (сети «Перекресток», «Пятерочка», «Чижик») сообщило об открытии распределительного центра в Пермском крае. По сообщению компании, он обслуживает интересы торговой сети «Чижик» — через него снабжаются товарами 150 магазинов в Пермском крае и Удмуртии. В планах группы — довести число магазинов сети «Чижик» до 200. В сообщении ритейлера говорится также о намерении использовать построенный распределительный центр в интересах еще одной торговой сети X5.

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Площадь центра составила 13 тыс. кв. м. Его адрес не уточняется. Однако ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что оренбургский девелопер «ПФО Групп» (ООО «Логопарк Пермь») начал строительство складского центра в районе села Култаево, возле индустриального парка «Култаево». Площадь комплекса составит 54,4 тыс. кв. м, в проект инвестируют 2,89 млрд руб. Логистический центр будет предназначен для сетей «Пятерочка» и «Чижик». Завершить строительство объекта «Логопарк Пермь» планировал в 2025 году.