Сотрудники лондонского универмага Harrods бастуют из-за низких зарплат

Работники знаменитого лондонского универмага Harrods, состоящие в профсоюзе United Voice of the World (UVW), объявили забастовку. Она продлится с вечера 20 декабря до вечера 22 декабря, а затем продолжится 26 декабря, когда отмечается День подарков. Таким образом акция придется как раз на время рождественских праздников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Универмаг Harrods

Фото: Mina Kim / Reuters Универмаг Harrods

Фото: Mina Kim / Reuters

В UVW заявляют, что руководство Harrods «отказывается признавать профсоюз и вести с ним переговоры». Сотрудники универмага, в том числе продавцы, уборщики, работники ресторана и кухни, требуют повышения зарплаты с учетом роста инфляции, выплаты рождественского бонуса в размере £500, отмены обязательных девятидневных смен для уборщиков, большей прозрачности в расчете выплат и т. п. Профсоюз готов отменить забастовку, если до ее начала руководство Harrods пойдет на переговоры.

В профсоюзе считают, что, «будучи одним из ведущих универсамов мира, Harrods должен задавать стандарт обращения с работниками», а на деле сотрудники получают «зарплату в размере прожиточного минимума» и им отказывают в базовых льготах, таких как компенсация расходов на питание и рождественский бонус. По мнению представителей профсоюза, такая поддержка работников — обычное дело для компаний, зарабатывающих миллионы фунтов в год. Они отмечают, что в прошлом году владелец Harrods, катарский суверенный фонд Qatar Investment Authority, получил дивиденды в размере £180 млн, несмотря на 35-процентное падение прибылей.

Со своей стороны, руководство Harrods заявило, что у них «есть планы на рождественский период, как сделать так, чтобы наша работа не пострадала от этой акции». Менеджмент сообщил, что готов вести переговоры с признаваемыми профсоюзами и «рассматривать жалобы».

Алена Миклашевская