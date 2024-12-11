От адвента до помады

В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — все, что может пригодиться не только в качестве средств по уходу за кожей или макияжа, но и для подарка. Праздники не за горами!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: East News Фото: East News

Официально наступил сезон адвент-календарей. То, что начиналось как простой обратный отсчет шоколада Cadbury от начала декабря до Рождества, теперь предлагает все — от собачьего корма до сыра и, конечно, парфюма и косметики. Справедливости ради стоит сказать, что производство таких календарей-наборов — это довольно затратная история, и не каждая компания может себе это позволить. Однако популярность таких продуктов стабильно высока — миниатюры средств (по сути, те же магазинные пробники) помогают повысить лояльность к бренду и привлечь более массовую аудиторию. Также адвенты всегда попадают под категорию полезного подарка: красивое оформление создает соответствующее настроение.

Помимо календарей в декабре широко выпускаются и подарочные наборы на два-три предмета, эффектные новинки макияжа, свечи и ароматы — на праздники все это будет пользоваться повышенным спросом. Выбираем самые интересные предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Clarins, адвент-календарь с 12 средствами ухода и макияжа – к 70-летнему юбилею компании Babor, адвент-календарь: курс из 24 ампул для увлажнения и регенерации кожи Academie, ампульный адвент-календарь Thalion, новогодняя коллекция «Вечные водоросли» 2024 - к 30-летию марки Erborian, крем для лица Skin Hero Glow: улучшает цвет лица и придает здоровое сияние коже Grown Alchemist, жидкое мыло-эксфолиант для рук «Ваниль, апельсин и вулканическая пемза» Lacoste, парфюмерная вода Lacoste Original. Ноты: бергамот, розовый перец, кардамон, лаванда, шалфей, пачули Geltek, увлажняющий крем Microbiome Care из коллаборации с проектом «Москва глазами инженера» — «Частицы красоты», посвященной советским мозаикам Apivita, восстанавливающее масло для волос: обеспечивает глубокое питание и термо-защиту волос Note Cosmetique, линия стойких матовых помад из 8 оттенков Matte Queen Annbeauty, коллекционная кисть для макияжа SOLO из ворса голубой лисы и предназначена для нанесения пудры, румян и бронзера сухих текстур. На ручке изображен силуэт фигуристки, готовящейся к прыжку – оммаж выступлению Камиллы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году Pupa: косметический набор Teddyland в плюшевой косметичке: внутри - гель для душа и масло для тела Следующая фотография 1 / 12 Clarins, адвент-календарь с 12 средствами ухода и макияжа – к 70-летнему юбилею компании Babor, адвент-календарь: курс из 24 ампул для увлажнения и регенерации кожи Academie, ампульный адвент-календарь Thalion, новогодняя коллекция «Вечные водоросли» 2024 - к 30-летию марки Erborian, крем для лица Skin Hero Glow: улучшает цвет лица и придает здоровое сияние коже Grown Alchemist, жидкое мыло-эксфолиант для рук «Ваниль, апельсин и вулканическая пемза» Lacoste, парфюмерная вода Lacoste Original. Ноты: бергамот, розовый перец, кардамон, лаванда, шалфей, пачули Geltek, увлажняющий крем Microbiome Care из коллаборации с проектом «Москва глазами инженера» — «Частицы красоты», посвященной советским мозаикам Apivita, восстанавливающее масло для волос: обеспечивает глубокое питание и термо-защиту волос Note Cosmetique, линия стойких матовых помад из 8 оттенков Matte Queen Annbeauty, коллекционная кисть для макияжа SOLO из ворса голубой лисы и предназначена для нанесения пудры, румян и бронзера сухих текстур. На ручке изображен силуэт фигуристки, готовящейся к прыжку – оммаж выступлению Камиллы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году Pupa: косметический набор Teddyland в плюшевой косметичке: внутри - гель для душа и масло для тела

Ирина Кириенко