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Коммерсантъ FM
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От адвента до помады

Косметические новинки декабря

В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — все, что может пригодиться не только в качестве средств по уходу за кожей или макияжа, но и для подарка. Праздники не за горами!

Фото: East News

Фото: East News

Официально наступил сезон адвент-календарей. То, что начиналось как простой обратный отсчет шоколада Cadbury от начала декабря до Рождества, теперь предлагает все — от собачьего корма до сыра и, конечно, парфюма и косметики. Справедливости ради стоит сказать, что производство таких календарей-наборов — это довольно затратная история, и не каждая компания может себе это позволить. Однако популярность таких продуктов стабильно высока — миниатюры средств (по сути, те же магазинные пробники) помогают повысить лояльность к бренду и привлечь более массовую аудиторию. Также адвенты всегда попадают под категорию полезного подарка: красивое оформление создает соответствующее настроение.

Помимо календарей в декабре широко выпускаются и подарочные наборы на два-три предмета, эффектные новинки макияжа, свечи и ароматы — на праздники все это будет пользоваться повышенным спросом. Выбираем самые интересные предложения.

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Clarins, адвент-календарь с 12 средствами ухода и макияжа – к 70-летнему юбилею компании

Clarins, адвент-календарь с 12 средствами ухода и макияжа – к 70-летнему юбилею компании

Babor, адвент-календарь: курс из 24 ампул для увлажнения и регенерации кожи

Babor, адвент-календарь: курс из 24 ампул для увлажнения и регенерации кожи

Academie, ампульный адвент-календарь

Academie, ампульный адвент-календарь

Thalion, новогодняя коллекция «Вечные водоросли» 2024 - к 30-летию марки

Thalion, новогодняя коллекция «Вечные водоросли» 2024 - к 30-летию марки

Erborian, крем для лица Skin Hero Glow: улучшает цвет лица и придает здоровое сияние коже

Erborian, крем для лица Skin Hero Glow: улучшает цвет лица и придает здоровое сияние коже

Grown Alchemist, жидкое мыло-эксфолиант для рук «Ваниль, апельсин и вулканическая пемза»

Grown Alchemist, жидкое мыло-эксфолиант для рук «Ваниль, апельсин и вулканическая пемза»

Lacoste, парфюмерная вода Lacoste Original. Ноты: бергамот, розовый перец, кардамон, лаванда, шалфей, пачули

Lacoste, парфюмерная вода Lacoste Original. Ноты: бергамот, розовый перец, кардамон, лаванда, шалфей, пачули

Geltek, увлажняющий крем Microbiome Care из коллаборации с проектом «Москва глазами инженера» — «Частицы красоты», посвященной советским мозаикам

Geltek, увлажняющий крем Microbiome Care из коллаборации с проектом «Москва глазами инженера» — «Частицы красоты», посвященной советским мозаикам

Apivita, восстанавливающее масло для волос: обеспечивает глубокое питание и термо-защиту волос

Apivita, восстанавливающее масло для волос: обеспечивает глубокое питание и термо-защиту волос

Note Cosmetique, линия стойких матовых помад из 8 оттенков Matte Queen

Note Cosmetique, линия стойких матовых помад из 8 оттенков Matte Queen

Annbeauty, коллекционная кисть для макияжа SOLO из ворса голубой лисы и предназначена для нанесения пудры, румян и бронзера сухих текстур. На ручке изображен силуэт фигуристки, готовящейся к прыжку – оммаж выступлению Камиллы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году

Annbeauty, коллекционная кисть для макияжа SOLO из ворса голубой лисы и предназначена для нанесения пудры, румян и бронзера сухих текстур. На ручке изображен силуэт фигуристки, готовящейся к прыжку – оммаж выступлению Камиллы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году

Pupa: косметический набор Teddyland в плюшевой косметичке: внутри - гель для душа и масло для тела

Pupa: косметический набор Teddyland в плюшевой косметичке: внутри - гель для душа и масло для тела

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Clarins, адвент-календарь с 12 средствами ухода и макияжа – к 70-летнему юбилею компании

Babor, адвент-календарь: курс из 24 ампул для увлажнения и регенерации кожи

Academie, ампульный адвент-календарь

Thalion, новогодняя коллекция «Вечные водоросли» 2024 - к 30-летию марки

Erborian, крем для лица Skin Hero Glow: улучшает цвет лица и придает здоровое сияние коже

Grown Alchemist, жидкое мыло-эксфолиант для рук «Ваниль, апельсин и вулканическая пемза»

Lacoste, парфюмерная вода Lacoste Original. Ноты: бергамот, розовый перец, кардамон, лаванда, шалфей, пачули

Geltek, увлажняющий крем Microbiome Care из коллаборации с проектом «Москва глазами инженера» — «Частицы красоты», посвященной советским мозаикам

Apivita, восстанавливающее масло для волос: обеспечивает глубокое питание и термо-защиту волос

Note Cosmetique, линия стойких матовых помад из 8 оттенков Matte Queen

Annbeauty, коллекционная кисть для макияжа SOLO из ворса голубой лисы и предназначена для нанесения пудры, румян и бронзера сухих текстур. На ручке изображен силуэт фигуристки, готовящейся к прыжку – оммаж выступлению Камиллы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году

Pupa: косметический набор Teddyland в плюшевой косметичке: внутри - гель для душа и масло для тела

Ирина Кириенко

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