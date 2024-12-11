От адвента до помады
Косметические новинки декабря
В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — все, что может пригодиться не только в качестве средств по уходу за кожей или макияжа, но и для подарка. Праздники не за горами!
Фото: East News
Официально наступил сезон адвент-календарей. То, что начиналось как простой обратный отсчет шоколада Cadbury от начала декабря до Рождества, теперь предлагает все — от собачьего корма до сыра и, конечно, парфюма и косметики. Справедливости ради стоит сказать, что производство таких календарей-наборов — это довольно затратная история, и не каждая компания может себе это позволить. Однако популярность таких продуктов стабильно высока — миниатюры средств (по сути, те же магазинные пробники) помогают повысить лояльность к бренду и привлечь более массовую аудиторию. Также адвенты всегда попадают под категорию полезного подарка: красивое оформление создает соответствующее настроение.
Помимо календарей в декабре широко выпускаются и подарочные наборы на два-три предмета, эффектные новинки макияжа, свечи и ароматы — на праздники все это будет пользоваться повышенным спросом. Выбираем самые интересные предложения.