Госучреждение снова заключило контракт с ЮУ КЖСИ на строительство интерната

ОГКУ «Челябоблинвестрой» после проведения очередного аукциона на строительство интерната для престарелых «Березки» в Красноармейском районе подало обращение о подписании контракта с ЮУ КЖСИ в главное контрольное управление Челябинской области. В результате рассмотрения комиссия разрешила Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки строить этот объект. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Стоимость контракта составляет 1,5 млрд руб. Сам аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.

ЮУ КЖСИ и «Челябоблинвестрой» уже заключали контракт на строительство интерната «Березки» в селе Миасское в декабре 2023 года. Однако в апреле следующего года прокуратура Челябинской области подала в региональный арбитражный суд заявление с требованием признать этот договор ничтожным. Источники “Ъ-Южный Урал” сообщали, что причина подачи заявления связана с заключением госконтракта на строительство интерната без проведения конкурса. В результате в мае 2024 года прокуратура отказалась от исковых требований.

В том же месяце «Челябоблинвестрой» провел повторный аукцион, победителем которого стало ООО «Капитал развитие». Заказчик в ноябре решил расторгнуть договор с подрядчиком из-за срыва сроков работ. Кроме того, ФБУ «Росстройконтроль» предъявил ряд замечаний по строительству интерната, но они так и не были устранены компанией. Согласно конкурсной документации, подрядчик не завершил исполнение первого этапа контракта, который подразумевал подготовку стройплощадки к дальнейшим работам.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в селе Миасское Красноармейского района планируется построить административный, центральный и медицинский корпуса, пищеблок, учебно-производственные мастерские, корпусы для постояльцев с ограниченной мобильностью и прочие объекты. Согласно информации на госзакупках, работы планируется закончить в конце декабря 2026 года.