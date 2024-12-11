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Жительницу Стерлитамака приговорили к 7,5 года колонии за растрату

Стерлитамакский городской суд вынес приговор 47-летней горожанке, признанной виновной в мошенничестве (чч. 2-4 ст. 159 УК РФ) и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, фигурантку приговорили к 7,5 года колонии общего режима.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в 2021–2023 годах осужденная просила своих друзей и знакомых дать ей деньги в долг якобы для оплаты оптовых поставок сахара у производителя со значительной скидкой и его дальнейшей перепродажи крупным компаниям. Таким образом подсудимая похитила у девяти пострадавших более 5 млн руб.

Кроме того, она продала арендованный автомобиль Volkswagen Polo, причинив его владельцу ущерб в размере 1,5 млн руб.

Ранее судимая за совершение аналогичных преступлений фигурантка уголовного дела вину не признала.

Майя Иванова

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