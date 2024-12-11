При строительстве пермского зоопарка пришлось снести почти все возведенные здания

Региональное правительство подало документы на лицензирование нового зоопарка в Перми, сообщил в прямом эфире радио «КП-Пермь» губернатор Дмитрий Махонин. Он выразил надежду, что в ближайшее время учреждение получит лицензию. «Таким образом, финализируем строительство этого объекта»,— сказал глава региона.

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По его мнению, строительство зоопарка, по сути, ведется с 2022 года, поскольку большинство объектов, построенных прежним подрядчиком, пришлось сносить. «От него остался всего один объект, все остальное строили заново. Думаю, пермяки по достоинству оценят новый зоопарк, его площадь составит 25 гектаров»,— отметил Дмитрий Махонин.

Возведение зоопарка ведется с 2017 года, генподрядчиком стройки выбрано АО «РЖД-Строй», которое изначально привлекло в качестве субподрядчика краснодарское ООО «Фирма СТУЗ». Сейчас бывший субподрядчик находится в банкротстве. Оценочная стоимость зоопарка составляет 7,06 млрд руб.

Новый зоосад станет полноценным природно-ландшафтным парком. Различные работы ведутся одновременно на площади около 26 га. Часть объектов уже завершена и эксплуатируется. С апреля 2023 года в новый комплекс постепенно перевозят животных из старого зоопарка, расположенного в центре города, на ул. Монастырской, 10. Открытие нового зоопарка может состоятся летом 2025 года.