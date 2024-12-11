В Краснодаре 15 декабря откроют 41 елочный базар

В Краснодаре с 15 по 31 декабря включительно будут работать елочные базары. Как сообщают в пресс-службе мэрии, купить елку можно будет ежедневно с 08:00 до 22:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

На елочных базарах будут продавать не только российские, но и импортные ели, сосны и пихты. Новогодние деревья привезут в Краснодар из питомников Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Кировской и Оренбургской областей, а также Пермского края. Цена на российские елки и сосны будет устанавливаться за дерево, а на импортные — исходя из метража.

Елочные базары организуют по 41 адресу. Деревья будут продаваться: на проспекте Чекистов, 7/1 и 33; Рашпилевской, 147; Дальней, 39; Заводской, 4; Садовой, 2; Федора Лузана, 41; 12-м км Ростовского шоссе; Дзержинского, 165 и 175 (2-я площадка); Тургенева, 113, Евгении Жигуленко, 4; Калинина (служебный проход КНИИСХ). По два торговых объекта появится на: Стасова — Бургасская; Ставропольская, 102 — Вишняковой; Ставропольская, 252 — ул. Стасова; Атарбекова, 30; Герцена — Атарбекова; Карякина, 10–18;

Также точки продажи елок появятся на: Калинина — Каляева; Тургенева — Северная; Тургенева, 110 — Космонавта Гагарина; Орджоникидзе — Суворова; Шевченко — Ставропольская; Московская — 40-летия Победы (у детского городка «Сказка»); Одесская (между ул. Красной и ул. Коммунаров); Северная — Володарского; Западный обход — Крылатская; Красных Партизан, 163 — Сочинская; Евдокии Бершанской, 216 и Евдокии Бершанской — Лавочкина (жилой массив Пашковский); Селезнева, 134 — Стасова; Сормовская, 102 — Симферопольская; Сормовская —Онежская, 3; Трудовой Славы — Игнатова.

В Краснодаре уже готовятся к Новому году. На площадях и в скверах Краснодара установили искусственные ели, запустили новогодние троллейбусы и трамваи, также заработала новогодняя почта.

Татьяна Ручкина