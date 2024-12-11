В Татарстане директора сельхозпредприятия будут судить за нарушение охраны труда

Руководителя сельхозпредприятия из Апастовского района обвиняют в нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть работницы. Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководителя сельхозпредприятия из Апастовского района обвиняют в нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть работницы

Фото: Пресс-служба СКР по Республике Татарстан Руководителя сельхозпредприятия из Апастовского района обвиняют в нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть работницы

Фото: Пресс-служба СКР по Республике Татарстан

По данным следствия, 20 мая 2024 года директор поручил рабочим выгрузить ячмень из зернохранилища и перевезти его на мельницу. Во время работ из-за отсутствия контроля за состоянием конструкций и нарушений технологии загрузки произошел обвал кирпичной перегородки высотой пять метров. Женщина, находившаяся рядом, получила смертельные травмы.

Расследование установило, что причиной трагедии стало отсутствие должного контроля за безопасностью и соблюдением технологии работ. Следствие собрало доказательства, подтверждающие вину руководителя. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Анар Зейналов