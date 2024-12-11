В музее «Самбекские высоты» выставили трофейный танк Leopard-2А4

Экспозиция трофейной техники из зоны СВО музея «Самбекские высоты» пополнилась немецким танком Leopard-2А4. Об этом сообщает пресс-служба музейного комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба музея «Самбекские высоты» Фото: пресс-служба музея «Самбекские высоты»

Машина прибыла на Украину из Испании в 2023 году, всего испанские власти передали ВСУ 20 «Леопардов». Бронемашины выпускались в период с 1085 по 1992 годы, общее количество этих танков, поставленных Украине Западом, исчисляется десятками.

Дмитрий Ковалевский